Storia dell’operaio Guido Rossa ucciso dalle Br

(Di domenica 19 dicembre 2021) E’ rinata, ne ha parlato anche Pierluigi Battista su Huffington Post, la collana Einaudi degli Struzzi: una collana storica che – come dice il direttore editoriale Ernesto Franco che l’ha rimessa in vita – perfino nel nome porta con sé l’anima della casa editrice di tutti i tempi. Ma é insieme una collana nuova, con le copertine preziose di Ugo Nespolo, aperta alle sfide di un mondo complesso che, con un linguaggio che parla più lingue, dalla narrativa alla saggistica, dalla poesia al teatro, cerca di rispondere ai nostri dubbi, alle domande, al bisogno di storie che ci orientino nel disordine del tempo. Attenta in particolare alla vocazione civile di ciò che racconta e ricorda come è il caso di Giù in mezzo agli uomini.Vita e morte didello storico Sergio Luzzatto. Una figura di sicuro ignota ai più giovani,, ma ...