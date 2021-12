Stefano De Martino, le sue foto in intimo e l’ombra di Belen: “Io il signor Rodriguez?” (Di domenica 19 dicembre 2021) Archiviata la carriera di ballerino, Stefano De Martino adesso è un affermato conduttore Rai. Tante cose sono cambiate nella vita del bel napoletano, non soltanto nel lavoro, ma anche nella vita privata. In una nuova intervista rilasciata a La Repubblica De Martino ha spiegato come si è sentito ad essere stato etichettato per anni il ‘signor Belen’. “Se ho sentito il rischio di restare il signor Belen? Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solo l’ombra di qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo “il signor ... Leggi su biccy (Di domenica 19 dicembre 2021) Archiviata la carriera di ballerino,Deadesso è un affermato conduttore Rai. Tante cose sono cambiate nella vita del bel napoletano, non soltanto nel lavoro, ma anche nella vita privata. In una nuova intervista rilasciata a La Repubblica Deha spiegato come si è sentito ad essere stato etichettato per anni il ‘’. “Se ho sentito il rischio di restare il? Le etichette sminuiscono per definizione. Ho sempre creduto in quello che volevo fare. A 23 anni, per il tipo di ambizione che avevo, è stato avvilente pensare di essere solodi qualcun altro. Volevo dimostrare che c’era dell’altro. Ma forse in quegli anni non comunicavo tanto altro, e essere stato solo “il...

