Stefano De Martino, la confessione sul passato con Belen: “È stato avvilente…” (Di domenica 19 dicembre 2021) Stefano De Martino è tornato a parlare di alcuni aspetti della sua storia sentimentale con Belen Rodriguez. Vediamo le sue parole in merito Dopo aver iniziato la carriera artistica come ballerino, con il passare degli anni Stefano si sta cimentando anche in diversi altri settori appartenenti al mondo dello spettacolo. Quest’anno ad esempio è stato L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 19 dicembre 2021)Deè tornato a parlare di alcuni aspetti della sua storia sentimentale conRodriguez. Vediamo le sue parole in merito Dopo aver iniziato la carriera artistica come ballerino, con il passare degli annisi sta cimentando anche in diversi altri settori appartenenti al mondo dello spettacolo. Quest’anno ad esempio èL'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

Ros68899676 : RT @NickTranquillo: Pierpaolo Pretelli.... Finalmente un bel personaggio 'pulito' in tv! Vero, educato, solare... Dei finti bravi ragazzi s… - NickTranquillo : Pierpaolo Pretelli.... Finalmente un bel personaggio 'pulito' in tv! Vero, educato, solare... Dei finti bravi ragaz… - MilenaVerde1 : RT @NicoloC__: 'Buonasera, il previsto show 'I miei primi 60 anni' con Stefano De Martino per problemi tecnici non andrà in onda. Al suo po… - seadatrash : @riverflow_11 Stefano De Martino - seadatrash : Piero Gianluca se Il Volo Stefano De Martino Il 26 dicembre indetta come giornata del manzo da MV. -