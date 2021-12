“Spider-Man: No Way Home”: da grandi poteri derivano sempre grandi responsabilità (Di domenica 19 dicembre 2021) Titolo originale: “Spider-Man: No Way HomeRegia: Jon WattsDurata: 148’Genere: Azione, fantascienza Interpreti: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jon Favreau Programmazione: Cinema Valutazione IMDB: 9.1/10 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZBPAGbR6AHM Dopo che Quentin Back / Mysterio ha rivelato al mondo intero la vera identità dell’Uomo Ragno (Tom Holland), la vita di Peter Parker e compari cambia radicalmente. La sua famiglia è in pericolo, MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon) vengono arrestati con lui, la sua domanda di iscrizione al M.I.T. viene respinta d’ufficio e l’idea di dover vivere un’esistenza da recluso che sbuca solo in caso di crimini prende sempre più piede. In preda alla disperazione Peter si rivolge all’amico Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), tornato in vita come il ... Leggi su bergamonews (Di domenica 19 dicembre 2021) Titolo originale: “-Man: No WayRegia: Jon WattsDurata: 148’Genere: Azione, fantascienza Interpreti: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jon Favreau Programmazione: Cinema Valutazione IMDB: 9.1/10 Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ZBPAGbR6AHM Dopo che Quentin Back / Mysterio ha rivelato al mondo intero la vera identità dell’Uomo Ragno (Tom Holland), la vita di Peter Parker e compari cambia radicalmente. La sua famiglia è in pericolo, MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon) vengono arrestati con lui, la sua domanda di iscrizione al M.I.T. viene respinta d’ufficio e l’idea di dover vivere un’esistenza da recluso che sbuca solo in caso di crimini prendepiù piede. In preda alla disperazione Peter si rivolge all’amico Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), tornato in vita come il ...

Advertising

biebvgomez : RT @biebvgomez: beh ho appena finito di vedere spider man no way home e sono devastata - biebvgomez : appena finito di rivedere spider man homecoming perché si sono in post depressione - milknchili : E quando si potrà parlare liberamente di spider man no way home, then what #SpiderManNowWayHome - conigIietti : no pk il suo è stato il mio primo spider man e il primo film della marvel che ho guardato in generale???? sulla mini… - infoitsport : Sassuolo, le pagelle di CM: brilla la stella di Frattesi, in ombra Berardi. Lopez sciagurato, Consigli Spider-Man -