Spezia-Empoli, Thiago Motta: “Stiamo crescendo. Nzola? Chiedete a lui” (Di domenica 19 dicembre 2021) “Dobbiamo ringraziare i tifosi perché sono stati con la squadra dall’inizio alla fine. Peccato perché eravamo andati sull’1-0 e poi abbiamo preso questo gol, partita difficile contro una squadra che gioca bene”. Queste le parole dell’allenatore dello Spezia, Thiago Motta, al termine del pareggio casalingo contro l’Empoli per 1-1. “Abbiamo provato a vincere sino alla fine e non è stato possibile – ha proseguito l’allenatore ai microfoni di Dazn – Veniamo da partite difficili contro buone squadre, contro Inter, Atalanta, Sassuolo e Roma che lo ha dimostrato andando a vincere a Bergamo. Noi piano piano Stiamo cercando di avanzare, crescere e migliorare per affrontare queste squadre”. Parole dure nei confronti di Nzola che è uscito dal campo non troppo contento: “Un giocatore esce così ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) “Dobbiamo ringraziare i tifosi perché sono stati con la squadra dall’inizio alla fine. Peccato perché eravamo andati sull’1-0 e poi abbiamo preso questo gol, partita difficile contro una squadra che gioca bene”. Queste le parole dell’allenatore dello, al termine del pareggio casalingo contro l’per 1-1. “Abbiamo provato a vincere sino alla fine e non è stato possibile – ha proseguito l’allenatore ai microfoni di Dazn – Veniamo da partite difficili contro buone squadre, contro Inter, Atalanta, Sassuolo e Roma che lo ha dimostrato andando a vincere a Bergamo. Noi piano pianocercando di avanzare, crescere e migliorare per affrontare queste squadre”. Parole dure nei confronti diche è uscito dal campo non troppo contento: “Un giocatore esce così ...

Advertising

CB_Ignoranza : Spezia 1-1 Empoli: 50’ Autogol di Marchizza, passato quest’estate dallo Spezia all’Empoli; 72’ Autogol di Nikolaou… - infoitsport : L'Empoli spinge, ma lo Spezia regge l'urto: poche emozioni al Picco, è 0-0 al 45' - infoitsport : L’Empoli domina lo Spezia ma non segna mai: un autogol per parte ed è 1-1 - infoitsport : Al Picco tutti contenti: Spezia ed Empoli si dividono la posta - infoitsport : Serie A, Spezia-Empoli 1-1: Andreazzoli in rimonta, Thiago Motta resiste -