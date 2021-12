Spezia-Empoli, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 19 dicembre 2021) Si avvicinano le feste natalizie e la Serie A va in scena con l’ultimo weekend di calcio prima della pausa; tra le varie squadre ad affrontarsi, spicca il match Spezia-Empoli. Una gara che si preannuncia carica di emozioni e che lascia presagire una lotta agguerrita tra le due compagini. Sponda Spezia la squadra è in piena crisi, dopo l’ennesima sconfitta arrivata anche in Coppa Italia per mano del Lecce. La squadra ligure non riesce a rialzarsi e Thiago Motta non riesce a trovare la quadra. Sponda Empoli invece i toscani stanno volando in campionato, oltre ogni più rosea aspettativa; è una squadra giovane e vogliosa di giocare a calcio. Di seguito le probabili formazioni, il pronostico e la diretta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Si avvicinano le feste natalizie e laA va in scena con l’ultimo weekend di calcio prima della pausa; tra le varie squadre ad affrontarsi, spicca il match. Una gara che si preannuncia carica di emozioni e che lascia presagire una lotta agguerrita tra le due compagini. Spondala squadra è in piena crisi, dopo l’ennesima sconfitta arrivata anche in Coppa Italia per mano del Lecce. La squadra ligure non riesce a rialzarsi e Thiago Motta non riesce a trovare la quadra. Spondainvece i toscani stanno volando in campionato, oltre ogni più rosea aspettativa; è una squadra giovane e vogliosa di giocare a calcio. Di seguito le, ile la...

Advertising

occhio_notizie : Lo Spezia affronta la sorpresa del campionato - EmpoliCalcio : Lorenzo Maggioni di Lecco sarà l'arbitro di Spezia-Empoli; un solo precedente con gli azzurri, la sconfitta per 2-0… - osfootballstats : #bettingpicks ITALY Serie A HOME WIN Spezia vs Empoli DRAW Sampdoria vs Venezia Fiorentina vs Sassuolo - antlucig : #Spezia a caccia di punti salvezza, #Empoli per continuare la clamorosa striscia positiva in trasferta. Analisi,… - DavidOnepv : @agostinomela @MarcoReNer_azz Empoli, Roma, Venezia Genoa, Spezia Juve le prossime dei gonzi prima del derby -