Spezia-Empoli | le formazioni ufficiali | Cutrone in panchina

(Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo aver raccolto solo un punto nelle ultime cinque partite, e con la zona retrocessione molto vicina, loha necessità di tornare al risultato pieno ma di fronte troverà unin grande forma (di seguito le). Sfida inedita in Serie A tra le due squadre, che contano 12 precedenti nel campionato cadetto con un equilibrio perfetto (quattro vittorie ciascuna e quattro pareggi). I confronti più recenti sorridono ai liguri, che hanno vinto quattro delle ultime sei sfide. Gli Aquilotti hanno cinque punti in meno rispetto ai 17 accumulati nelle prime 17 giornate dello scorso campionato. Solo tre delle ultime 22che hanno totalizzato 12 o meno punti a questo punto del torneo si sono poi salvate a fine anno (Torino 2020/21, Genoa 2019/20 e Crotone ...

Alle 15, poi alle 18 Torino - Verona e Sampdoria - Venezia. Alle 20.45 il big match fra Milan e Napoli, in una sfida che farà perdere terreno ad almeno una delle due (in caso di ...... Milan 39, Atalanta* 37, Napoli 36, Roma* e Juventus* 31, Fiorentina 30, Lazio* 28,26, Bologna* 24, Verona e Sassuolo 23, Torino 22, Udinese* 20, Sampdoria 18, Venezia 16,12, Genoa* e ... Di seguito le formazioni ufficiali di Spezia-Empoli, match valido per il 18° turno del campionato di Serie A in programma alle ore 15:00 al Picco.