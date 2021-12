Spezia-Empoli 1-1 | pari all’insegna dell’autogol

(Di domenica 19 dicembre 2021) Finisce 1-1, match giocatosi alle 15 al “Picco” e che ha visto le due squadre uscire con un punto ciascuno. Protagonisti, loro malgrado con due autoreti, Marchizza e Nikolaou. Ennesimo risultato utile consecutivo per l’, che, dopo il successo contro il Napoli, trova un pareggio nello scontro salvezza della giornata. La squadra di Andreazzoli mantiene il nono posto in classifica, continuando a disputare un ottimo campionato, con un rendimento nettamente superiore rispetto alle altre neopromosse. Loritrova undopo la sconfitta per 2-0 con la Roma nel precedente turno e la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia contro il Lecce. La classifica non sorride completamente ai liguri, che occupano la diciassettesima posizione a tre punti dal Genoa ...

Commenta per primo Thiago Motta , allenatore dello, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio per 1 - 1 ottenuto in casa con l': 'I tifosi dall'inizio alla fine sono stati con la squadra, penso che questa sia una cosa importante:...Commenta per primo Aurelio Andreazzoli , allenatore dell', è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare l'1 - 1 ottenuto fuori casa contro lo: 'Io accetto sempre il risultato del campo. Abbiamo fatto una buona gara, sono soddisfatto: la ...Il tecnico sul pareggio con l'Empoli: Fino alla fine abbiamo provavo a vincere questa partita, ma è arrivato solo un punto.Il primo pomeriggio della sessione domenicale della 18esima giornata della Serie A 2021-2022 di calcio è andato in archivio. In attesa di Sampdoria-Venezia e Torino-Verona, delle ore 18, e del big mat ...