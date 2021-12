Spezia Empoli 1-1 | due ex | due autoreti | un punto a testa

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 dicembre 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22. Finisce in pareggio una sfida contraddistinta dalledei rispettivi ex Marchizza e Nikolaou. Meglio i toscani nel complesso, ma gli Aquilotti hanno saputo resistere. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match del Picco 5? Primo angolo per i padroni di casa, parsi subito pimpanti 7? Tentativo di Zurkowski, Provedel smanaccia in angolo 15? Primo quarto d’ora piuttosto controllato, gara in equilibrio 23? Angolo di Bastoni, svetta Nzola che però non ...