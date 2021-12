Spezia-Empoli 1-1 | decidono le autoreti di Marchizza e Nikolaou

(Di domenica 19 dicembre 2021) LA(ITALPRESS) – Finisce 1-1 lo scontro del “Picco” traed. Gara bella e combattuta, anche se decisa dai due autogol di. Il pari permette allodi muovere la classifica dopo lo stop con la Roma e lascia l'amaro in bocca a unche, forse, avrebbe meritato qualcosa di più del pareggio. Il ritmo della gara è alto sin dai primi minuti e, al 7?, l'mette già i brividi ai padroni di casa con Zurkowski che, dalla distanza, prova la conclusione di potenza; Provedel però è ben piazzato e con la mano di richiamo smanaccia il pallone in angolo. Il pericolo scampato non imtimorisce i liguri che, al 24?, rispondono all'offensiva con Maggiore che, servito con un cross da Reca sul secondo palo, calcia come ...

Com'è che si dice quando un giocatore sfida una squadra in cui ha già giocato? Che potrebbe esserci il classico gol dell'ex, a La Spezia però hanno esagerato. La squadra di Thiago Motta non va oltre l ...