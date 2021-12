Spezia Empoli 1-0 LIVE | reazione dei toscani | Di Francesco vicino al pari

(Di domenica 19 dicembre 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Ha preso il via il match del Picco 5? Primo angolo per i padroni di casa, parsi subito pimpanti 7? Tentativo di Zurkowski, Provedel smanaccia in angolo 15? Primo quarto d’ora piuttosto controllato, gara in equilibrio 23? Angolo di Bastoni, svetta Nzola che però non inquadra lo specchio di Vicario 24? Reca crossa sul secondo palo dove sbuca Maggiore che però non riesce a indirizzare verso la porta 27? Guizzo da rapace di Pinamonti che ...

Calciomercato.it vi offre il match del 'Picco' tra lodi Thiago Motta e l'di Andreazzoli in tempo realeLoe l'si affrontano in una gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, penultimo turno del girone di andata. Manaj e Pinamonti © LaPresseDa un lato i bianconeri del ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/22: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Provedel, Luperto al termine del primo tempo FLOP: Manaj, ...Si sblocca al 54' Spezia-Empoli, match della diciottesima giornata di Serie A al Picco. L’autore della rete è Riccardo Marchizza, che non si sposta in tempo e devia nella sua porta per l’autogol ...Poche emozioni in Spezia-Empoli, che ha chiuso al 45' sullo 0-0. Empoli pericoloso al 44' con Marchizza. In sintesi più occasioni pericolose per i toscani, che però non ...