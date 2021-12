Spezia | Bastoni | «Siamo troppo frettolosi quando recuperiamo palla»

Advertising

xz_142 : RT @SerieA_2021: XI SPEZIA: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Nzola, Rey Manaj. XI EMPOLI: Vicari… - La5tadelfutbol : #SerieA #Spezia XI Provedel; Amian, Erlic, Nikoloau; Gyasi, Kiwior, Maggiore, Bastoni, Reca; Nzola, Manaj… - bahisanaliz : Spezia'nin 11'i: Provedel; Amian, Erlic, Nikoloau; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Nzola, Manaj Empoli'nin… - LeBombeDiVlad : ???? #SerieA - #SpeziaEmpoli ?? #SPEZIA - Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; N… - TuttoFanta : ??Formazioni ufficiali #SpeziaEmpoli ?#SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, B… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Bastoni

FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 5 - 2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior,, Reca; Manaj, Nzola. All. MottaEMPOLI (4 - 3 - 2 - 1): Vicario; Stojanovic, Luperto, ...Questa la probabile formazione titolare dello: Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore,; Verde, Manaj. In casa Empoli, il tecnico Aurelio Andreazzoli , ...Diretta Spezia Empoli: streaming video tv, quote, formazioni e risultato live della partita, nella diciottesima giornata di Serie A.Queste le probabili formazioni della 18ª giornata della stagione 2021/2022 della Serie A:. . . SPEZIA-EMPOLI, domenica ore 15:00 (DAZN) FORMAZIONI UFFICIALI. Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Ni ...