Spettacolo Goggia! Sofia vince anche il superG Valanga rosa | Curtoni terza e Brignone quarta

Advertising

Eurosport_IT : Dovremmo essere abituati, ma è ogni volta uno spettacolo ?? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - Gazzetta_it : Spettacolo Goggia! Sofia vince anche il superG. Valanga rosa: Curtoni 3° e Brignone 4° - WayHaught97 : RT @Coninews: ? SIETE UNO SPETTACOLO ? Nel superG della Val d'Isere ancora un trionfo dell'incontenibile Sofia #Goggia, ancora una grande… - andrea_scipio : RT @Coninews: ? SIETE UNO SPETTACOLO ? Nel superG della Val d'Isere ancora un trionfo dell'incontenibile Sofia #Goggia, ancora una grande… - HCE__ : RT @Coninews: ? SIETE UNO SPETTACOLO ? Nel superG della Val d'Isere ancora un trionfo dell'incontenibile Sofia #Goggia, ancora una grande… -

Ultime Notizie dalla rete : Spettacolo Goggia

Primati ? Con questa vittoria larafforza il primato nella classifica generale di Coppa del Mondo, oltre a quella proprio di superG. Sono diventate 16 le sue vittorie, come quella della ...Appuntamento cruciale per le azzurre, con Sofiache proverà ancora a dare, Francesca Marsaglia con il bib 1 per stupire e poi Federica Brignone con il 7 e via via tutte le altre ...La start list completa con i pettorali di partenza e le italiane in gara del super-G femminile della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Val d’Isere 2021. Appuntamento cruciale per le azzurre, co ...VAL D'ISERE - Dopo lo spettacolo in discesa libera, Sofia Goggia torna imbattibile anche in Super G e confeziona la doppietta sulla Oreiller-Killy. L'Italia è a ...