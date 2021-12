Speranza: "Preoccupa la situazione, giovedì valuteremo. Tenere alta la guardia" (Di domenica 19 dicembre 2021) "La portata di questa Omicron è un fatto nuovo e rilevante. Omicron avrà numeri più alti anche in Italia, ma proviamo a non disperdere il vantaggio" Leggi su rainews (Di domenica 19 dicembre 2021) "La portata di questa Omicron è un fatto nuovo e rilevante. Omicron avrà numeri più alti anche in Italia, ma proviamo a non disperdere il vantaggio"

