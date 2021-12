Spalletti su Milan-Napoli | ”Soddisfatti per la vittoria E su Petagna…”

(Di lunedì 20 dicembre 2021): ”Petagna? Forse avrei potuto lasciarlo in campo, ma gli sono venuti due volte i crampi. Se riuscivi a organizzare una costruzione dal basso ok, altrimenti ti serve Petagna tutta la vita” Luciano, allenatore del, ha parlato a DAZN dopo lasul. L’allenatore azzurro è soddisfatto per lae per la prestazione di Petagna. Queste le sue parole:SODDISFATTO PER LASUL“Siamoper la. Con Giroud e Ibra hanno fatto valere la fisicita’ e siamo stati costretti a faticare un po’ di piu’. -afferrma-Avremmo potuto riorganizzare meglio le ripartenze con i piccoletti e non ci siamo riusciti. La ...

Advertising

annatrieste : Spalletti 'Col Milan la squadra deve avere il Vesuvio dentro' Ok il Vesuvio basta non avere dentro la Circumvesuviana - SkySport : Milan-Napoli, Pioli contro il tabù Spalletti: tutti i precedenti degli allenatori #SkySport #SerieA #SkySerieA… - SimoneGambino : Spalletti fischiato a San Siro, nella sua prima da avversario contro il Milan dopo la trattativa saltata ad ottobre… - ilcirotano : Spalletti: 'Abbiamo vinto da grande squadra contro un grande Milan' - - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ?? Milan-Napoli 0-1: Elmas fa planare Spalletti al 2^ posto -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Milan

Due sole vittorie a testa nelle ultime 7 giornate per Napoli e, un filotto di 6 vittorie consecutive dopo il pari nel derby per l'Inter . Una marcia continua ...successo della squadra di...Così l'allenatore del Napoli, Luciano, dopo la vittoria sul. "Tutti hanno lottato, si sono dati una mano. Questo fatto di fare qualcosa per il Napoli è stato messo in evidenza. È un ...Vittoria, aggancio al secondo posto e crisi interrotta, ritrovando un successo che mancava da tre partite. Luciano Spalletti davvero non poteva pretendere di meglio dallo scontro diretto col Milan, co ...Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria di misura contro il Milan. Le parole: Sulla vittoria: "La squadra è arrivata fin qui ...