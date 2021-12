Spalletti: «Se ne saranno accorti tutti delle scarpe?» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grande entusiasmo per Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro il Milan, dove il Napoli è uscito vittorioso per 1-0 da San Siro. Dopo il commento sulla prestazione dei suoi ragazzi il mister ha risposto ad una curiosità sulle scarpe che indossava questa sera in panchina e che non erano sfuggite ai commentatori di Dazn Aveva anche lei le scarpe per giocare «Volevo giocarla questa partita, non ci ho mai giocato in un campo così. Sono scarpe famosissime che c’erano anche ai miei tempi e me le sono volute rimettere. Se ne saranno accorti tutti delle scarpe?» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Grande entusiasmo per Lucianoai microfoni di Dazn nel post partita della sfida contro il Milan, dove il Napoli è uscito vittorioso per 1-0 da San Siro. Dopo il commento sulla prestazione dei suoi ragazzi il mister ha risposto ad una curiosità sulleche indossava questa sera in panchina e che non erano sfuggite ai commentatori di Dazn Aveva anche lei leper giocare «Volevo giocarla questa partita, non ci ho mai giocato in un campo così. Sonofamosissime che c’erano anche ai miei tempi e me le sono volute rimettere. Se ne?» L'articolo ilNapolista.

Advertising

annatrieste : Quelli che sparano a zero su Spalletti e la gestione della rosa con gli infortuni saranno gli stessi che se non tro… - napolista : #Spalletti: «Se ne saranno accorti tutti delle scarpe?» Il tecnico del Napoli a Dazn dopo la vittoria sul Milan ha… - coitsu : RT @Gazzetta_it: Pioli e Spalletti, divieto di sosta sulla via dello scudetto. O per i vinti saranno guai. L’analisi di Luigi Garlando #Mil… - sportli26181512 : Milan-Napoli, divieto di sosta sulla via dello scudetto. O per i vinti saranno guai: Milan-Napoli, divieto di sosta… - Gazzetta_it : Pioli e Spalletti, divieto di sosta sulla via dello scudetto. O per i vinti saranno guai. L’analisi di Luigi Garlan… -