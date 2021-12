Spalletti: “Potevamo farlo molto prima. Il Milan è capace di farlo contro. le altre squadre” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Luciano Spalletti ha parlato al termine della vittoria del suo Napoli sul campo del Milan ai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro in merito al match da poco concluso a San Siro: “Oggi, nonostante le assenze, siamo riusciti a portare a casa la vittoria, ma ciò che mi ha fatto più piacere è stata la continuità con cui abbiamo giocato. Abbiamo ceduto solo negli ultimi 5 minuti in cui loro hanno fatto valere la loro fisicità sia in fase difensiva che in fase offensiva e non siamo riusciti nemmeno a provare qualche ripartenza coi tre piccoletti. Tra tutte, forse quella di Koulibaly è quella più pesante, ma oggi i due centrali hanno fatto una grande partita, soprattutto considerati gli avversari. Petagna è stato fondamentale fin quando è rimasto in campo, perché, senza qualcuno che impostasse dal basso, era necessario avere ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lucianoha parlato al termine della vittoria del suo Napoli sul campo delai microfoni di Dazn. Ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro in merito al match da poco concluso a San Siro: “Oggi, nonostante le assenze, siamo riusciti a portare a casa la vittoria, ma ciò che mi ha fatto più piacere è stata la continuità con cui abbiamo giocato. Abbiamo ceduto solo negli ultimi 5 minuti in cui loro hanno fatto valere la loro fisicità sia in fase difensiva che in fase offensiva e non siamo riusciti nemmeno a provare qualche ripartenza coi tre piccoletti. Tra tutte, forse quella di Koulibaly è quella più pesante, ma oggi i due centrali hanno fatto una grande partita, soprattutto considerati gli avversari. Petagna è stato fondamentale fin quando è rimasto in campo, perché, senza qualcuno che impostasse dal basso, era necessario avere ...

