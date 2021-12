Spalletti: “Col Milan vittoria da grande squadra. Sofferto solo nel finale. Ecco perché ho sostituito Petagna” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Luciano Spalletti parla al termine di Milan-Napoli. Ai microfoni di Dazn, l’allenatore azzurro si dice soddisfatto per la vittoria. Tre punti che sono arrivati anche con un po’ di sofferenza, come è normale che sia quando vai a giocare a Milano e ti mancano cinque titolari. “Abbiamo avuto la capacità di stare sempre in partita, questa è una cosa che mi ha fatto piacere. Nel finale abbiamo arretrato di qualche metro, ma non sarebbe stato facile per nessuno riuscire a contrastare la fisicità di Giroud e Ibrahimovic“. Nessun commento sul gol annullato al Milan, che ha fatto scoppiare le polemiche dei tifosi rossoneri che accusato gli azzurri di furto. Milan-Napoli: le parole di Spalletti Il tecnico del Napoli ha poi continuato: “Abbiamo giocato da ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lucianoparla al termine di-Napoli. Ai microfoni di Dazn, l’allenatore azzurro si dice soddisfatto per la. Tre punti che sono arrivati anche con un po’ di sofferenza, come è normale che sia quando vai a giocare ao e ti mancano cinque titolari. “Abbiamo avuto la capacità di stare sempre in partita, questa è una cosa che mi ha fatto piacere. Nelabbiamo arretrato di qualche metro, ma non sarebbe stato facile per nessuno riuscire a contrastare la fisicità di Giroud e Ibrahimovic“. Nessun commento sul gol annullato al, che ha fatto scoppiare le polemiche dei tifosi rossoneri che accusato gli azzurri di furto.-Napoli: le parole diIl tecnico del Napoli ha poi continuato: “Abbiamo giocato da ...

Advertising

annatrieste : Spalletti 'Col Milan la squadra deve avere il Vesuvio dentro' Ok il Vesuvio basta non avere dentro la Circumvesuviana - napolipiucom : Spalletti: 'Col Milan vittoria da grande squadra. Sofferto solo nel finale. Ecco perché ho sostituito Petagna'… - MilanWorldForum : Spalletti commenta la vittoria col Milan. Le dichiarazioni QUI-) - BluLikeSky : Ennesima dimostrazione di ciò che dico da tempo: col Cafardo giochiamo sempre in 10, la squadra difende meglio se n… - EmilioSimone1 : @marcodiego72 @Wazza_CN Sbagliato. Il Napoli è pericoloso solo quando NON serve l'allenatore: contro le grandi e ne… -