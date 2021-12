Spagna: sono tre mesi dall'inizio dell'eruzione alle Canarie (Di domenica 19 dicembre 2021) Il 19 settembre iniziava l'eruzione del vulcano di Cumbre Vieja a La Palma, una delle isole Canarie, in Spagna. Tre mesi dopo, gli abitanti del luogo colpito dalla calamità attendono con il fiato ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) Il 19 settembre iniziava l'del vulcano di Cumbre Vieja a La Palma, unae isole, in. Tredopo, gli abitanti del luogo colpitoa calamità attendono con il fiato ...

Advertising

iconanews : Spagna: sono tre mesi dall'inizio dell'eruzione alle Canarie - AvanziniI : RT @mm_nurita: Stanotte ho dormito male, sono molto agitata per questa caccia al novax, posso rinunciare non andare a trovare la mia famigl… - argomauta1 : RT @mm_nurita: Stanotte ho dormito male, sono molto agitata per questa caccia al novax, posso rinunciare non andare a trovare la mia famigl… - GiovannaCalabr9 : RT @mm_nurita: Stanotte ho dormito male, sono molto agitata per questa caccia al novax, posso rinunciare non andare a trovare la mia famigl… - Axen0s : @AieieBrazov3 @Ferrucc66935382 Prendine uno dell'anno scorso già che ci sei. Il green pass in Spagna c'è. È stato i… -