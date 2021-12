“Spacca il fronte sovranista”: Zemmour può fare il gioco dei gollisti in Francia? (Di domenica 19 dicembre 2021) Eric Zemmour ha da diverse settimane annunciato ufficialmente la propria candidatura alla presidenza francese e in prospettiva questo ha decisamente complicato lo scenario per capire chi sarà il più papabile contendente di destra al trono repubblicano di Francia. Per capire come la destra francese tripartita (Zemmour, lValérie Pécresse e Marine Le Pen) si stia evolvendo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 19 dicembre 2021) Ericha da diverse settimane annunciato ufficialmente la propria candidatura alla presidenza francese e in prospettiva questo ha decisamente complicato lo scenario per capire chi sarà il più papabile contendente di destra al trono repubblicano di. Per capire come la destra francese tripartita (, lValérie Pécresse e Marine Le Pen) si stia evolvendo InsideOver.

