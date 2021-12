“Sotto un altro cielo”, il brano di Casale, Nava e Di Michele [VIDEO] (Di domenica 19 dicembre 2021) Disponibile su tutte le piattaforme streaming e download parte del ricavato della canzone verrà devoluto a Emergency É il canto di speranza di madri che affidano i loro figli ad un mondo e ad un futuro generoso. Il cielo è lo stesso per tutti ma in alcune parti della terra sembra avere un colore ed una pesantezza che ferma il respiro, l’immaginazione, e toglie bellezza alla vita. E’ il colore della polvere, della guerra e della povertà. Sotto un altro cielo diventa nel canto Sotto questo cielo, poiché tutti i bambini del mondo dovrebbero nascere con lo stesso diritto alla felicità, così come racconta il bellissimo VIDEO del regista Ari Takahashi che accompagna il brano. Questo è il terzo singolo del trio cantautrici, Rossana Casale, ... Leggi su lopinionista (Di domenica 19 dicembre 2021) Disponibile su tutte le piattaforme streaming e download parte del ricavato della canzone verrà devoluto a Emergency É il canto di speranza di madri che affidano i loro figli ad un mondo e ad un futuro generoso. Ilè lo stesso per tutti ma in alcune parti della terra sembra avere un colore ed una pesantezza che ferma il respiro, l’immaginazione, e toglie bellezza alla vita. E’ il colore della polvere, della guerra e della povertà.undiventa nel cantoquesto, poiché tutti i bambini del mondo dovrebbero nascere con lo stesso diritto alla felicità, così come racconta il bellissimodel regista Ari Takahashi che accompagna il. Questo è il terzo singolo del trio cantautrici, Rossana, ...

