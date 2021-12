Sostituzione Vlahovic, il serbo non gradisce e ignora Italiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Dusan Vlahovic non ha gradito il cambio nel finale di Fiorentina-Sassuolo. L’attaccante serbo si è divincolato dal proprio tecnico Come al solito, contro il Sassuolo, Dusan Vlahovic ha trovato la via del gol. Il finale di gara, però, è da dimenticare per il bomber in forza alla Fiorentina. Sostituito all’88’ dall’ingresso di Igor, il serbo è tornato in panchina scuro in volto, divincolandosi dall’abbraccio di Italiano. Semplice frustrazione per il pareggio o c’è sotto dell’altro? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Dusannon ha gradito il cambio nel finale di Fiorentina-Sassuolo. L’attaccantesi è divincolato dal proprio tecnico Come al solito, contro il Sassuolo, Dusanha trovato la via del gol. Il finale di gara, però, è da dimenticare per il bomber in forza alla Fiorentina. Sostituito all’88’ dall’ingresso di Igor, ilè tornato in panchina scuro in volto, divincolandosi dall’abbraccio di. Semplice frustrazione per il pareggio o c’è sotto dell’altro? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Luxgraph : Fiorentina, Vlahovic furioso per la sostituzione: insulti e urla a Italiano - pr1malscream : Seppur in inferiorità numerica, l’atteggiamento della Fiorentina non è cambiato di una virgola (fino alla sostituzi… - robymes : @andtrap Io però sinceramente comincio a non capire certe scelte tattiche. E la sostituzione di Vlahovic. - CalcioNews24 : #Fiorentina, #Vlahovic non gradisce il cambio e ignora Italiano ?? - TafuroMichele : RT @FBiasin: #Vlahovic leggermente arrabbiato con #Italiano per la sostituzione: “Dobbiamo vincere!”. Ecco, in effetti #Vlahovic non lo le… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostituzione Vlahovic Fiorentina, Vlahovic furioso per la sostituzione: insulti e urla a Italiano Italiano lo ha abbracciato, provando a calmarlo, poi però Vlahovic ha calciato una bottiglietta prima di accomodarsi accanto ai compagni per il finale di partita.

La Lazio riparte, scopre Zaccagni ma perde Milinkovic. E ora D'Aversa rischia Poi la sostituzione, problemino fisico, non sembra grave. La Lazio non vinceva da sei trasferte di ... Uno in meno dei gol in campionato, come Vlahovic e una due lunghezze in più di Simeone. L'unica ...

Sostituzione Vlahovic, il serbo non gradisce e ignora Italiano Calcio News 24 Fiorentina, Vlahovic furioso per la sostituzione: insulti e urla a Italiano Dusan Vlahovic è una furia. L’attaccante serbo, tanto per cambiare in gol anche oggi, è stato sostituito da Italiano all’88’ nella sfida contro il Sassuolo sul risultato di 2-2. Il tecnico della Fiore ...

Screzio tra Vlahovic ed Italiano: il serbo sostituto urla "Dobbiamo vincere!" Gol e spettacolo tra Fiorentina e Sassuolo. Un tempo per parte: gli emiliani si portano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, mentre i Viol ...

Italiano lo ha abbracciato, provando a calmarlo, poi peròha calciato una bottiglietta prima di accomodarsi accanto ai compagni per il finale di partita.Poi la, problemino fisico, non sembra grave. La Lazio non vinceva da sei trasferte di ... Uno in meno dei gol in campionato, comee una due lunghezze in più di Simeone. L'unica ...Dusan Vlahovic è una furia. L’attaccante serbo, tanto per cambiare in gol anche oggi, è stato sostituito da Italiano all’88’ nella sfida contro il Sassuolo sul risultato di 2-2. Il tecnico della Fiore ...Gol e spettacolo tra Fiorentina e Sassuolo. Un tempo per parte: gli emiliani si portano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, mentre i Viol ...