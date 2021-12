Sospesa per gli insulti razzisti la partita tra Duisburg e Osnabrueck (Di domenica 19 dicembre 2021) Siamo alle solite: idioti e imbecilli che si ritengono in diritto di insultare gli avvversari come si si trattasse della cosa più normale del mondo. Ma per fortuna oggi certe cose non sono più ammesse,... Leggi su globalist (Di domenica 19 dicembre 2021) Siamo alle solite: idioti e imbecilli che si ritengono in diritto di insultare gli avvversari come si si trattasse della cosa più normale del mondo. Ma per fortuna oggi certe cose non sono più ammesse,...

Advertising

AmiciUfficiale : Cosmary ha la maglia sospesa ed è pronta a dare il massimo per convincere la maestra Celentano! Secondo voi merita… - Sandro15533442 : RT @catenaaurea66: @HoaraBorselli Io ho fatto tamponi dal 15 settembre ogni 48 ore, a mie spese, e lo facevo solo per lavorare, per non per… - Arabafe : RT @qgiovi: Era all’Odg nella riunione dell’ordine dei medici di Roma , sospesa per disordini in sala @barbarab1974 @FmMosca - g_zerbato : RT @natalinogori51: @schifitor @marco061066 Per dovere di cronaca riportiamo (fonte twitter) il civile sfogo di un agente di polizia sospes… - Nicola23453287 : RT @natalinogori51: @schifitor @marco061066 Per dovere di cronaca riportiamo (fonte twitter) il civile sfogo di un agente di polizia sospes… -