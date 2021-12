Sonya Deville: “Vorrei che personaggi LGBTQ fossero inseriti in modo naturale negli show” (Di domenica 19 dicembre 2021) Sonya Deville dopo essersi presa una pausa dalla WWE in seguito a problemi personali con uno stalker che si intrufolò addirittura nella sua abitazione per provare a rapirla, è tornata sugli schermi ma senza un ruolo attivo e continuo sul ring, sta infatti svolgendo ottimamente il ruolo da dirigente assieme ad Adam Pearce. Daria Berenato, vero nome di Sonya, è stata la prima donna a dichiararsi omosessuale in WWE ed è sempre molto attiva riguardo alle tematiche della comunità LGBTQ. “Non d’evessere una cosa forzata” In un’intervista concessa a TalkSport, Sonya Deville ha parlato di tanti temi, tra cui quello dell’inserimento di personaggi LGBTQ all’interno della federazione. Queste le parole dell’ex lottatrice MMA: “L’inclusione ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 19 dicembre 2021)dopo essersi presa una pausa dalla WWE in seguito a problemi personali con uno stalker che si intrufolò addirittura nella sua abitazione per provare a rapirla, è tornata sugli schermi ma senza un ruolo attivo e continuo sul ring, sta infatti svolgendo ottimamente il ruolo da dirigente assieme ad Adam Pearce. Daria Berenato, vero nome di, è stata la prima donna a dichiararsi omosessuale in WWE ed è sempre molto attiva riguardo alle tematiche della comunità. “Non d’evessere una cosa forzata” In un’intervista concessa a TalkSport,ha parlato di tanti temi, tra cui quello dell’inserimento diall’interno della federazione. Queste le parole dell’ex lottatrice MMA: “L’inclusione ...

