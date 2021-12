Sondaggio, gli italiani scelgono il centrodestra: Fdi-Lega-FI crescono ancora. Il crollo M5S frena il centrosinistra (Di domenica 19 dicembre 2021) L’ultimo Sondaggio Monitor Italia, l’indagine settimanale di Dire-Tecnè, assevera ancora una volta l’ininterrotta ascesa di Fratelli d’Italia e la netta affermazione delle forze che sigillano la coalizione del centrodestra, unito e vincente sul piano dei consensi acclarati dalla matematica percentuale della ricerca demoscopica. E allora, Fratelli d’Italia con il 20,6 (+0,2%). Seguito dalla Lega, a sua volta in crescita al 18,4 (+0,2%). E con la lieve oscillazione positiva di Forza Italia (+0,1%) che raggiunge l’8,8%, portano la coalizione di centrodestra in vantaggio, con il 49,2% dei consensi. Mentre, dalla sponda opposta, il centrosinistra del Pd, M5S, Articolo uno ed Europa Verde, approdano solo al 39,7%. Con Azione, Italia Viva e + Europa, fanalini di cosa che arrivano invece al ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 19 dicembre 2021) L’ultimoMonitor Italia, l’indagine settimanale di Dire-Tecnè, asseverauna volta l’ininterrotta ascesa di Fratelli d’Italia e la netta affermazione delle forze che sigillano la coalizione del, unito e vincente sul piano dei consensi acclarati dalla matematica percentuale della ricerca demoscopica. E allora, Fratelli d’Italia con il 20,6 (+0,2%). Seguito dalla, a sua volta in crescita al 18,4 (+0,2%). E con la lieve oscillazione positiva di Forza Italia (+0,1%) che raggiunge l’8,8%, portano la coalizione diin vantaggio, con il 49,2% dei consensi. Mentre, dalla sponda opposta, ildel Pd, M5S, Articolo uno ed Europa Verde, approdano solo al 39,7%. Con Azione, Italia Viva e + Europa, fanalini di cosa che arrivano invece al ...

