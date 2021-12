Soleil abbandona il GF Vip 6? Il motivo lascia il pubblico esterrefatto (Di domenica 19 dicembre 2021) Soleil Sorge ha minacciato di abbandonare il GF Vip 6. La motivazione ha lasciato esterrefatti i milioni di telespettatori del programma Mancano solo meno di ventiquattr’ore alla prima puntata della settimana del GF Vip 6 e gli argomenti di cui parlare non fanno che accrescere a dismisura con il passare dei minuti. Il programma condotto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 19 dicembre 2021)Sorge ha minacciato dire il GF Vip 6. La motivazione hato esterrefatti i milioni di telespettatori del programma Mancano solo meno di ventiquattr’ore alla prima puntata della settimana del GF Vip 6 e gli argomenti di cui parlare non fanno che accrescere a dismisura con il passare dei minuti. Il programma condotto L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

cestlaviemacher : RT @Soleilandia: Soleil: 'dici che domani ricrollo?' Da questa frase sembrerebbe di capire che Soleil non abbandona ? SOLE SE RIMANI TI POR… - turututiti : SOPHIE APRI GLI OCCHI SU MIRIANA ABBANDONA QUELLA STANZA E VAI A DORMIRE CON TUA MOGLIA #gfvip #gfvip6 #gfvip2021… - sophiozz : Soleil SICURO abbandona SICUROOOOOOOOOOO ?? #GFvip - Sofi50915030 : Davvero vi siete lasciati stupire dal colpo di scena che alex abbandona la povera soleil e non riuscite a capire ch… - russoluis2001 : RT @Soleilandia: Soleil: 'dici che domani ricrollo?' Da questa frase sembrerebbe di capire che Soleil non abbandona ? SOLE SE RIMANI TI POR… -