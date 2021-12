Sofia Goggia trionfa anche in Val d' Isère | ' Miglior SuperG della vita Questa vittoria è per Alberto Tomba'

Advertising

Eurosport_IT : Ormai è un impero: al comando c'è la Regina Sofia ?????? UN FENOMENOOOOOOOOO. F-E-N-O-M-E-N-O ???????? #EurosportSCI |… - ItaliaTeam_it : OLEEEEEEE, EVVIVAAAAAAAAAAAAAA! ???? Sofia Goggia vince il superG di Val d'Isere, Elena Curtoni è terza, ai piedi de… - ItaliaTeam_it : ECCEZIONALE SOFIA! ECCEZIONALEEEEE! ?? Anche la discesa di Val d’Isere è di Sofia Goggia! Che dominio in Coppa del… - prolocoficarolo : Sofia Goggia è scesa così forte che l'abbiamo vista passare anche in Provincia di Rovigo. ??????? - Canelcuore : RT @Eurosport_IT: PROVATE A FERMALA SE CI RIUSCITE! ?? Dopo la discesa libera Sofia Goggia si prende anche il SuperG di Val-d'Isère: 5° suc… -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Goggia

Il Post

tornata la valanga rosa capitanata da una immensache non si ferma più: dopo la libera di ieri arriva un'altra vittoria ma in SuperG. La sua sedicesima in Coppa del mondo ad una sola lunghezza da Federica Brignone oggi quarta dietro una ...Coppa del Mondo. Incredibile nuovo trionfo diin Val d'Isere (Francia): l'azzurra ha infatti centrato un'altra doppietta, vincendo - dopo la discesa di ieri - anche il SuperG con il tempo di 1'19"23. Per lei è il quinto successo ...VAL D'ISERE - Il commento a caldo di Sofia Goggia e delle altre protagoniste azzurre dopo l'ennesimo festival italiano in Super G: "Bella prestazione di squadra ..."Penso di aver disputato uno dei SuperG più belli della mia vita". Così Sofia Goggia ha commentato la vittoria in Val d'Isere, la sedicesima in carriera che le permette ...