Sofia Goggia, spettacolo e leggenda: a Sofia tronfa anche nel Super G (Di domenica 19 dicembre 2021) Inarrestabile Sofia Goggia: l'azzurra ha vinto anche il SuperG in Val d'Isere, dopo la vittoria di ieri in discesa, con il tempo di 1'19"23. Sul podio anche Elena Curtoni, terza con 1'19"74. Tra le due azzurre si piazza la norvegese Ragnhild Mowinckel, con 1'19"56, che 'rovina' un podio che sarebbe stato tutto italiano, con Federica Brignone che è giunta quarta. Vittoria importante, la 16esima in Coppa del Mondo, per Goggia che allunga anche in classifica generale, grazie al quinto posto della rivale statunitense Mikaela Shiffrin, a 75 centesimi di distacco. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Inarrestabile: l'azzurra ha vintoilG in Val d'Isere, dopo la vittoria di ieri in discesa, con il tempo di 1'19"23. Sul podioElena Curtoni, terza con 1'19"74. Tra le due azzurre si piazza la norvegese Ragnhild Mowinckel, con 1'19"56, che 'rovina' un podio che sarebbe stato tutto italiano, con Federica Brignone che è giunta quarta. Vittoria importante, la 16esima in Coppa del Mondo, perche allungain classifica generale, grazie al quinto posto della rivale statunitense Mikaela Shiffrin, a 75 centesimi di distacco.

Advertising

Eurosport_IT : Ormai è un impero: al comando c'è la Regina Sofia ?????? UN FENOMENOOOOOOOOO. F-E-N-O-M-E-N-O ???????? #EurosportSCI |… - ItaliaTeam_it : ECCEZIONALE SOFIA! ECCEZIONALEEEEE! ?? Anche la discesa di Val d’Isere è di Sofia Goggia! Che dominio in Coppa del… - Eurosport_IT : SOFIA GOGGIA FA IL BIS! ?? Dopo aver vinto la discesa libera l'azzurra trionfa anche nel SuperG di Val-d'Isère ??????… - infoitsport : Sofia Goggia non si ferma più: suo anche il Super-G - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG Val d'Isere 2021 in DIRETTA: Sofia Goggia trionfa e allunga in classifica generale! Terza C… -