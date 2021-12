Sofia Goggia, la sciatrice inarrestabile che ci insegna a non mollare mai (Di domenica 19 dicembre 2021) inarrestabile, strepitosa, incredibile: Sofia Goggia è praticamente imbattibile quando c’è da far correre gli sci. Sono sette vittorie di fila in discesa, che ha vinto il superG della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Sofia Goggia, una carriera di successi Classe 1992, Sofia Goggia è nata a Bergamo: ha cominciato a sciare all’età di tre anni e da allora non ha mai smesso. La sua è una carriera ricca di successi, medaglie e traguardi che solo una grande sportiva, con tanto impegno, sudore e sacrificio può ottenere. Nel 2007 il debutto nel circuito FIS (Federazione Internazionale Sci) che segna l’inizio del suo percorso che la porterà nel 2018 a conquistare il titolo olimpico in discesa a PyoengChang, a cui si aggiungono il trionfo ... Leggi su dilei (Di domenica 19 dicembre 2021), strepitosa, incredibile:è praticamente imbattibile quando c’è da far correre gli sci. Sono sette vittorie di fila in discesa, che ha vinto il superG della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino., una carriera di successi Classe 1992,è nata a Bergamo: ha cominciato a sciare all’età di tre anni e da allora non ha mai smesso. La sua è una carriera ricca di successi, medaglie e traguardi che solo una grande sportiva, con tanto impegno, sudore e sacrificio può ottenere. Nel 2007 il debutto nel circuito FIS (Federazione Internazionale Sci) che segna l’inizio del suo percorso che la porterà nel 2018 a conquistare il titolo olimpico in discesa a PyoengChang, a cui si aggiungono il trionfo ...

