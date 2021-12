Sofia Goggia comanda il Prize Money Standing | 1° posto nella Classifica dei Premi Quanti soldi ha guadagnato? Montepremi e cifre

(Di domenica 19 dicembre 2021)ha vinto il superG della Val d’Isere e ha allungato in testa allagenerale della Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Il trionfo sulle nevi francesi ha permesso alla bergamasca di rafforzare la leadership, visto che ora vanta 65 punti di vantaggio sulla statunitense Mikaela Shiffrin. Il doppio sigillo in terra transalpina ha permesso all’azzurra di mettere da parte un bel gruzzolo e di primeggiare in maniera sempre più netta nel, laufficiale deiin denaro stilata direttamente dalla Federazione Internazionale degli Sport Invernali.ha infatti già messo da parte 248.700 franchi svizzeri (circa 239.600 euro) e ha un buon margine nei confronti ...

Eurosport_IT : Ormai è un impero: al comando c'è la Regina Sofia ?????? UN FENOMENOOOOOOOOO. F-E-N-O-M-E-N-O ???????? #EurosportSCI |… - ItaliaTeam_it : OLEEEEEEE, EVVIVAAAAAAAAAAAAAA! ???? Sofia Goggia vince il superG di Val d'Isere, Elena Curtoni è terza, ai piedi de… - ItaliaTeam_it : ECCEZIONALE SOFIA! ECCEZIONALEEEEE! ?? Anche la discesa di Val d’Isere è di Sofia Goggia! Che dominio in Coppa del… - MarioGuglielmi : RT @Eurosport_IT: PROVATE A FERMALA SE CI RIUSCITE! ?? Dopo la discesa libera Sofia Goggia si prende anche il SuperG di Val-d'Isère: 5° suc… - AntonellaMagan2 : RT @SimoneMoriOff: Sofia #Goggia ottiene la quinta vittoria di questa stagione. In #valdisere vince il SuperG davanti la connazionale #Curt… -

tornata la valanga rosa capitanata da una immensache non si ferma più: dopo la libera di ieri arriva un'altra vittoria ma in SuperG. La sua sedicesima in Coppa del mondo ad una sola lunghezza da Federica Brignone oggi quarta dietro una ...Coppa del Mondo. Incredibile nuovo trionfo diin Val d'Isere (Francia): l'azzurra ha infatti centrato un'altra doppietta, vincendo - dopo la discesa di ieri - anche il SuperG con il tempo di 1'19"23. Per lei è il quinto successo ...Ai microfoni Rai, l'azzurra ha parlato del successo: "Sono molto contenta perché, a differenza di ieri, ero tranquilla e sciolta: ho disputato il miglior Super-G della mia carriera - così Sofia Goggia ...Sofia Goggia ha vinto il superG della Val d'Isere e ha allungato in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Il trionfo sulle nevi francesi ha permesso alla bergam ...