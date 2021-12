“Sobrietà e discrezione le doti per chi va al Colle” (Di domenica 19 dicembre 2021) “Nel pieno della campagna istituzionale del 1946 un giovane e scanzonato Lino Iannuzzi prese a girare per i paesi del Mezzogiorno facendo una fantasiosa campagna a favore della monarchia. Peccato che il re invocato in quei comizi fosse il Borbone e non il Savoia. Così Iannuzzi si prodigava a dileggiare la causa monarchica e a cercare di favorire quella repubblicana. Ora, parafrasando Iannuzzi, verrebbe la tentazione di invocare un presidente ‘impopolare’ per il prossimo Quirinale. E cioè un capo dello Stato che non cerchi l’applauso della gente, ma si limiti ad amministrare con misura e discrezione le prerogative che la Costituzione gli assegna. Prerogative che non sono affatto da poco, ma che appunto richiedono una particolare Sobrietà se si vuole restare dentro i confini della tradizione repubblicana. I capi dello Stato eletti fin qui hanno sempre ... Leggi su italiasera (Di domenica 19 dicembre 2021) “Nel pieno della campagna istituzionale del 1946 un giovane e scanzonato Lino Iannuzzi prese a girare per i paesi del Mezzogiorno facendo una fantasiosa campagna a favore della monarchia. Peccato che il re invocato in quei comizi fosse il Borbone e non il Savoia. Così Iannuzzi si prodigava a dileggiare la causa monarchica e a cercare di favorire quella repubblicana. Ora, parafrasando Iannuzzi, verrebbe la tentazione di invocare un presidente ‘impopolare’ per il prossimo Quirinale. E cioè un capo dello Stato che non cerchi l’applauso della gente, ma si limiti ad amministrare con misura ele prerogative che la Costituzione gli assegna. Prerogative che non sono affatto da poco, ma che appunto richiedono una particolarese si vuole restare dentro i confini della tradizione repubblicana. I capi dello Stato eletti fin qui hanno sempre ...

