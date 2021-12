Silvia Toffanin asfalta Alex e Delia | “Gli artisti sono altri | voi siete due furbetti…” – VIDEO

Advertising

_DiziLover_ : RT @VicolodelleNews: 'Voi vi siete presi una bella vacanza dai vostri fldanzati e dalle vostre mogli, si usa così adesso?' 'O eravate tut… - marinellapastor : RT @VicolodelleNews: 'Voi vi siete presi una bella vacanza dai vostri fldanzati e dalle vostre mogli, si usa così adesso?' 'O eravate tut… - himmel0182 : RT @Cecilia_esse: Silvia ha deciso di parlare la lingua della verità. gioco, set, partita toffanin #verissimo - Spettegulesss1 : Silvia Toffanin vs Delia e Alex ???????????????????? #Gfvip #Verissimo - moonvale99 : RT @luIuriant: 'So che a due artisti questo può succedere' 'Scusami ma gli artisti sono altri' SILVIA TOFFANIN CHE ASFALTA IL TEATRINO DI… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Toffanin

Alex Belli , ospite dia Verissimo , ha ammesso di non avere avuto alcun intento a creare una storia d'amore con Soleil Sorge all'interno della Casa del Grande Fratello Vip, tanto da ammettere nel corso dell'...L'uomo più veloce del mondo, Marcell Jacobs , e la sua dolce metà, Nicole Daza , sono sbarcati nel salotto di Verissimo , consegnando aun'intervista squisita, dove non sono mancati aneddoti assai intimi e privati. Pronti via e si è cominciato parlando di nozze: la proposta del velocista è arrivata di recente e la data ...Vent'anni di carriera e vent'anni di grande amicizia . Pio e Amedeo, ospiti di "Verissimo" raccontano i loro esordi e il rapporto che li lega. "Sono vent'anni che lo sopporto, non è un ragazzo facile ...L'uomo più veloce del mondo e la sua compagna senza filtri a Verissimo: l'aneddoto sul concepimento della figlia stupisce la padrona di Casa ...