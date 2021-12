Silvia Toffanin asfalta Alex e Delia: “Gara a chi recita meglio, siete furbetti. Artisti? Quelli sono altri” (Di domenica 19 dicembre 2021) Alex Belli e la Pantera del Sud America oggi sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Delia Duran è entrata in studio ed ha suscitato lo stupore della padrona di casa, che non si aspettava un perdono così immediato. “No non ci credo Delia, quindi l’hai perdonato sul serio? No vabbè sei un genio Alex Belli, io non so cosa fai alle donne. Io mi aspettavo che nemmeno entrasse e invece vedo che ti ha perdonato. Hai perso la direzione per un piccolo momento? Direi che non hai perso la rotta per un piccolo momento. Molti dicono che reciti anche nella vita di tutti i giorni. Tu parli sempre con questo vocione profondo? Diciamo che è un po’ impostato, c’è un’importazione teatrale, un pochino dai. Io non ci sto capendo niente, ma è Natale quindi Buon Natale e questo è ... Leggi su biccy (Di domenica 19 dicembre 2021)Belli e la Pantera del Sud America oggistati ospiti dia Verissimo.Duran è entrata in studio ed ha suscitato lo stupore della padrona di casa, che non si aspettava un perdono così immediato. “No non ci credo, quindi l’hai perdonato sul serio? No vabbè sei un genioBelli, io non so cosa fai alle donne. Io mi aspettavo che nemmeno entrasse e invece vedo che ti ha perdonato. Hai perso la direzione per un piccolo momento? Direi che non hai perso la rotta per un piccolo momento. Molti dicono che reciti anche nella vita di tutti i giorni. Tu parli sempre con questo vocione profondo? Diciamo che è un po’ impostato, c’è un’importazione teatrale, un pochino dai. Io non ci sto capendo niente, ma è Natale quindi Buon Natale e questo è ...

SourceJake : RT @Giusy_d98: 'Grandi artisti sono altri' Grande Silviaaaaa ???????? This is a Silvia Toffanin Stan account ?? #Verissimo #GFvip https://t.c… - GretaSmara : Silvia Toffanin che per via di Alex Belli non dormirà stanotte #Verissimo - bru04 : RT @robertacrown: MIO DIO METTETE SILVIA TOFFANIN ALLA CONDUZIONE DEL GFVIP7 #verissimo - Giusy12053168 : RT @VicolodelleNews: 'Voi vi siete presi una bella vacanza dai vostri fldanzati e dalle vostre mogli, si usa così adesso?' 'O eravate tut… - blogtivvu : Silvia Toffanin asfalta Alex e Delia: “Gli artisti sono altri…” – VIDEO -