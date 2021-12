Serie C, i risultati delle 17:30: ok Reggiana e Modena, vince il Pescara (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono terminate le gare delle 17:30 e sono diverse le conferme tra i risultati di questo pomeriggio di Serie C. Nel Girone B, che è stato quello protagonista in questa seconda tornata del turno domenicale, ci sono state diverse vittorie fondamentali. La Reggiana e il Modena continuano la loro corsa verso la Serie B, con i successi su Teramo e Pontedera, mantenendo a pari merito il primato. vince anche il Cesena, che con una rete di Candela supera il Siena; tre punti per Pescara e Ancona Matelica, entrambe a 31 punti e che rimangono in piena zona playoff. Gli abruzzesi sbancano il campo dell’Imolese con un gol ancora di Ferrari, mentre i marchigiani riescono a battere il Vis Pesaro e ad allungare sulle altre compagini in corsa per gli spareggi. Pareggi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono terminate le gare17:30 e sono diverse le conferme tra idi questo pomeriggio diC. Nel Girone B, che è stato quello protagonista in questa seconda tornata del turno domenicale, ci sono state diverse vittorie fondamentali. Lae ilcontinuano la loro corsa verso laB, con i successi su Teramo e Pontedera, mantenendo a pari merito il primato.anche il Cesena, che con una rete di Candela supera il Siena; tre punti pere Ancona Matelica, entrambe a 31 punti e che rimangono in piena zona playoff. Gli abruzzesi sbancano il campo dell’Imolese con un gol ancora di Ferrari, mentre i marchigiani riescono a battere il Vis Pesaro e ad allungare sulle altre compagini in corsa per gli spareggi. Pareggi ...

