Serie B | bene il Parma ad Alessandria | pari tra Brescia e Cittadella

(Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo aver visto le sfide di ieri e aspettando alle 16:15 l’infuocato derby umbro tra Perugia e Ternana, laB ha mandato in campo due gare cominciate alle ore 14:00 di questa domenica.hanno animato questo primo pomeriggio cadetto con due partite che hanno contribuito a riscrivere le classifiche di questo poker di formazioni. Festeggia ilche, in trasferta, è riuscito a battere i padroni di casa piemontesi, mentre nell’altra sfida domina l’equilibrio con le due compagini che si sono spartite la posta in palio. Ecco cosa è successo nelle due gare della cadetteria italiana.B:senza problemi ad, botta e risposta al Rigamonti Sembra strano soltanto pensarlo, ...

Advertising

SkyTG24 : A casa tutti bene-La serie, i cugini (tra cui Luana, interpreta da Emma Marrone) - AnnaMancini81 : A Casa Tutti Bene la serie, il remake del film di Muccino in tv: quando, dove, episodi, cast - brownbranc : RT @SkyTG24: A casa tutti bene-La serie, i cugini (tra cui Luana, interpreta da Emma Marrone) - notteribelle : RT @SkyTG24: A casa tutti bene-La serie, i cugini (tra cui Luana, interpreta da Emma Marrone) - klavskairipa : ma n3tflix sta bene? ha seriamente cancellato una serie bellissima con un finale aperto? #jatp #julieandthephantoms -

Ultime Notizie dalla rete : Serie bene

Il Milan nonostante gli infortuni sta facendo una bella stagione: è stato eliminato dal girone di Champions, ma inA è in alto e può vincere lo scudetto. È la mia favorita. Inzaghi? L'ho ...... alle ore 18:00 di domenica 19 dicembre : si gioca per la 12giornata nel campionato di basketA1 2021 - 2022. Una partita tra due squadre che stanno, e soprattutto bisogna fare attenzione ...Termina 0-0 il primo tempo di Spezia-Empoli, match delle 15 valido per la 18ª giornata di Serie A. L'Empoli senz'altro si è fatto preferire dal punto di vista del gioco, con i toscani che hanno conclu ...Le Rondinelle non vanno oltre l’1-1 col Cittadella e scivolano a -4 dal Pisa, prima gioia per Iachini nel 2-0 ai piemontesi ...