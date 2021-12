Serie A, Un gol per parte nello scontro salvezza Spezia - Empoli (Di domenica 19 dicembre 2021) A decidere sono le autoreti di Marchizza e Nikolaou LA Spezia - Finisce 1 - 1 lo scontro salvezza tra Spezia ed Empoli. Gara bella e combattuta, anche se decisa dai due autogol di Marchizza e Nikolaou. Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021) A decidere sono le autoreti di Marchizza e Nikolaou LA- Finisce 1 - 1 lotraed. Gara bella e combattuta, anche se decisa dai due autogol di Marchizza e Nikolaou.

Advertising

Inter : ???? | EL NINO A partire dalla stagione del suo arrivo all'Inter nel 2019/20, @Alexis_Sanchez ha preso parte a 24 r… - acffiorentina : 3??3?? Dusan Vlahovic raggiunge il record di gol segnati in un singolo anno solare in Serie A ?? #ForzaViola ??… - OptaPaolo : 100 - Per la prima volta nella sua storia in Serie A l'Inter ha segnato 100 gol in un singolo anno solare, superato… - sportli26181512 : Palermo-Bari 0-0: biancorossi in 10 dal 41', le distanze in classifica restano invariate: Finisce senza reti il big… - andreastoolbox : Palermo-Bari 0-0: risultato e tabellino | Sky Sport -