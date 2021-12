Serie A | il Napoli stende il Milan 1 - 0 Risultati e classifica

(Di domenica 19 dicembre 2021) Nell' ultima domenica del 2021 targataA ilil1 - 0 : gli azzurri espugnano San Siro con una rete di Elmas. Annullato per fuorigioco un gol di Kessie per i rossoneri a due ...

Advertising

OptaPaolo : 5 - Quello di Elmas dopo 5 minuti è il gol più veloce segnato dal Napoli, contro il Milan, in Serie A, dalla rete d… - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:1 - SkySport : ?? MILAN-NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Elmas (5') ? #MilanNapoli ? - Aquilottoblu : RT @CampaniaGol: Serie A, il Napoli sbanca Milano. Elmas match winner - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Giallo nel finale, ma il Napoli passa a San Siro: il Milan perde 1-0, Inter campione d'inverno! -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Napoli

... quando manca da giocare il turno infrasettimanale prenatalizio, i nerazzurri sono in testa alla classifica dopo 18 turni a quota 43 con 4 punti di vantaggio su Milan ee non possono essere ......e una sola giornata rimasta da giocare in questo girone di andata l'Inter di Simone Inzaghi si conferma a +4 sul secondo posto e quindi è a tutti gli effetti Campione d'Inverno di questa...La domenica di serie A si è chiusa con la vittoria del Napoli per 1-0 sul Milan a San Siro. Il gol che ha deciso il match è arrivato praticamente subito, al 5', e a firmarlo è stato Elmas sugli ...Il Napoli sbanca San Siro grazie al colpo di testa di Eljif Elmas. Milan battuto 0 - 1, azzurri secondi in classifica. Il commento.