Serie A – Dazn, stop alla doppia utenza: “Fatto un uso scorretto” (Di domenica 19 dicembre 2021) Dazn dice stop all’utilizzo della doppia utenza a cominciare dalla prossima stagione di Serie A. Cambia il modo di vedere il calcio. A darne la notizia è Veronica Quattrociocche, chief revenue officer Europe di Dazn, piattaforma che detiene i diritti della Serie A di calcio: “Le nostre condizioni di servizio stabiliscono chiaramente che l’abbonamento è personale e non cedibile“, ha detto a Milano Finanza. La stessa manager ha poi aggiunto: “La concurrency consente di vedere contenuti in contemporanea su più dispositivi. Dal nostro monitoraggio abbiamo invece riscontrato che la funzionalità è sfruttata in modo scorretto da utenti che mettono in vendita una delle due utenze. Un cambiamento sarà quindi possibile ma in futuro, ... Leggi su napolipiu (Di domenica 19 dicembre 2021)diceall’utilizzo dellaa cominciare dprossima stagione diA. Cambia il modo di vedere il calcio. A darne la notizia è Veronica Quattrociocche, chief revenue officer Europe di, piattaforma che detiene i diritti dellaA di calcio: “Le nostre condizioni di servizio stabiliscono chiaramente che l’abbonamento è personale e non cedibile“, ha detto a Milano Finanza. La stessa manager ha poi aggiunto: “La concurrency consente di vedere contenuti in contemporanea su più dispositivi. Dal nostro monitoraggio abbiamo invece riscontrato che la funzionalità è sfruttata in mododa utenti che mettono in vendita una delle due utenze. Un cambiamento sarà quindi possibile ma in futuro, ...

Advertising

glbskripkbcgm : SPEZIA vs EMPOLI - SERIE A 18° GIORNATA - DIRETTA SW - Radio Cronaca Dazn. No Video LIVE LINK ??… - Bernattia : >Compri i diritti della Serie A >Non sei in grado di gestire la trasmissione >Imponi lo spezzatino per evitare sovr… - Roberto23186246 : @capuanogio @LucaMarelli72 @DAZN_IT Giovanni ma secondo te perché questo spezzatino in serie A? Così il calcio italiano perde interesse. - LV26KS : Da aggiungere al paradosso, solamente i match di Serie A. Ho avuto difficoltà con l'Inter, poi con Atalanta - Roma,… - footballdata_fi : ?? @SerieA - giornata 18 ?? domenica 19 dicembre ?? 15.00 ??? 'Picco' - #LaSpezia ?? @DAZN_IT ?? @acspezia -… -