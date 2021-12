Selvaggia Lucarelli saluta Ballando con le stelle e lancia la frecciatina a Morgan: “Non saper stare al mondo” (Di domenica 19 dicembre 2021) Selvaggia Lucarelli si accomiata da Ballando con le stelle dopo la burrascosa finale che ha concluso questa edizione con la vittoria di Arisa. La giudice rivela quello che pensa dei finalisti e dei concorrenti che l’hanno più coinvolta. Tra questi il grande assente è ovviamente Morgan che, benché manchi nella lista di saluti di Selvaggia Lucarelli, è chiaramente presente in quello che scrive su Instagram, dove la giornalista non lesina una frecciatina al cantante. Una querelle che non ha dato tregua a nessuno dei due e che continua a provocare accese polemiche dentro e fuori lo studio di Ballando con le stelle. Ballando con le stelle, il post Instagram di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 dicembre 2021)si accomiata dacon ledopo la burrascosa finale che ha concluso questa edizione con la vittoria di Arisa. La giudice rivela quello che pensa dei finalisti e dei concorrenti che l’hanno più coinvolta. Tra questi il grande assente è ovviamenteche, benché manchi nella lista di saluti di, è chiaramente presente in quello che scrive su Instagram, dove la giornalista non lesina unaal cantante. Una querelle che non ha dato tregua a nessuno dei due e che continua a provocare accese polemiche dentro e fuori lo studio dicon lecon le, il post Instagram di ...

Advertising

stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #10: Crepacuore. Storia di una dipendenza affettiva Selvaggia Lucarelli edit… - infoitcultura : Selvaggia Lucarelli e il duro attacco a Chiara Ferragni: “Ho tre considerazioni” - infoitcultura : Chiara Ferragni lancia una frecciatina a Selvaggia Lucarelli che le risponde e la umilia - infoitcultura : Chiara Ferragni Vs Selvaggia Lucarelli, scatta il botta e risposta social -