Selvaggia Lucarelli contro Chiara Ferragni, scoppia la polemica sui social. I dettagli (Di domenica 19 dicembre 2021) Chiara Ferragni è molto amata, sia dai suoi fan più affezionati che da coloro che la seguono occasionalmente. Ma di certo non si può piacere sempre a tutti. L’influencer, o… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 19 dicembre 2021)è molto amata, sia dai suoi fan più affezionati che da coloro che la seguono occasionalmente. Ma di certo non si può piacere sempre a tutti. L’influencer, o… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

stanzaselvaggia : Non so come faccia Fedez a non avere paura di ritrovarsi la moglie, la suocera e le sorelle tutte pallide, tipo la… - rodolfocorrenti : RT @trashtvstellare: MORGAN VS SELVAGGIA LUCARELLI E GUILLERMO MARIOTTO #ballandoconlestelle - RTsolakis : @stanzaselvaggia Aggiungerei anche selvaggia Lucarelli per non far mancare le calamità - ninakreuz : Non io che scopro solo oggi di essere stata bloccata da Selvaggia Lucarelli. La prossima volta fallo senza pianger… - lascassapalle : RT @trashtvstellare: MORGAN VS SELVAGGIA LUCARELLI E GUILLERMO MARIOTTO #ballandoconlestelle -