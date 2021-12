Scuola e Covid | l' allarme dei pediatri | ' Finestre spalancate e freddo | in aula servono purificatori'

Advertising

aldozana1769 : RT @Thepissedcat: Comunicato stampa Min.della Salute argentino:”morta bambina di tre anni poco dopo la vaccinazione covid'. L'Argentina ha… - Marly45895118 : E se @matteosalvinimi ha detto di no, allora prepariamoci a trovare l'ennesima alternativa????? - saluti37 : RT @Valenti44837922: Argentina: “morta bambina di tre anni poco dopo la vaccinazione covid”. L’Argentina ha autorizzato ad ottobre il vacci… - Profilo3Marco : RT @vocedelpatriota: Covid, Meloni: Green Pass a scuola discriminatorio, giù le mani dal diritto all’istruzione - franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO ARMI SPUNTATE Lotta al Covid, le bugie di governo e Figliuolo Test a scuola e revoca… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Covid

Tam Tam

Dopo la quale i ragazzi sono andati anei giorni 10, 11 e 12 dicembre: proprio allora sono cominciati ad emergere alcuni casi sparsi di positività al virus. Foto copertina da: MarsicaLiveMi sono profondamente rattristato nell'apprendere che un mio vecchio compagno dista attualmente combattendo contro ile ho saputo da sua moglie che lui e la sua famiglia non erano ...«A lezione con le finestre spalancate e studenti seduti con i cappotti addosso: siamo in pieno inverno e, oltre a dover fronteggiare il rialzo della curva del Covid, nei nostri studi ...L'assessore Donini: "Siamo in emergenza e se Figliuolo per ora ha queste disponibilità ne prendiamo atto senza alcuna polemica" ...