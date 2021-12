Scrittori | è morta Eve Babitz | narratrice della Los Angeles degli eccessi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 dicembre 2021) Los, 19 dic. - (Adnkronos) - La scrittrice e giornalista statunitense Evedi splendori, glorie, trionfi, sogni,e miserie dello star system di Hollywood, èvenerdì 17 dicembre in un ospedale di Losall'età di 78 anni per le complicazioni del morbo di Huntington. E' autrice di tre libri usciti in Italia da Bompiani, memorie fittizie e corrosive in cui racconta e canta la scena culturale di Losdi cui è stata testimone e musa: "Slow days, fast company. Il mondo, la carne, L. A." (2017) e "Sex&rage. Consigli a giovani donne che hanno voglia di divertirsi" (2019) e "L.A. Woman" (2021). Nata a Losil 13 maggio 1943, figlia d'arte (la madre era un'artista, il padre un violoncellista che ...