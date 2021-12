Sci | gigante in Val Badia | super Kristoffersen De Aliprandini quinto

(Di domenica 19 dicembre 2021) Val, 19 dicembre 2021 " Per la seconda volta in carriera il norvegese Henriksale sul gradino più alto del podio dello slalomdella Val, tappa valida per la Coppa ...

Advertising

Coninews : Le vittorie mondiali e olimpiche, la Coppa del Mondo generale e quelle di Gigante e Slalom. ?????? Leggenda dello sci… - RaiSport : ? #Kristoffersen vince il #Gigante sulla #GranRisa Alle spalle del norvegese #Odermatt e #Feller, #DeAliprandini 5°… - ritadalpastro : RT @Coninews: Le vittorie mondiali e olimpiche, la Coppa del Mondo generale e quelle di Gigante e Slalom. ?????? Leggenda dello sci alpino e… - CarlaMangado : RT @Coninews: Le vittorie mondiali e olimpiche, la Coppa del Mondo generale e quelle di Gigante e Slalom. ?????? Leggenda dello sci alpino e… - azzurridigloria : ? SCI ALPINO, COPPA DEL MONDO ? Sofia #Goggia non si ferma più e vince anche il Super-G in Val d'Isere: quinto suc… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci gigante

...2021 " Per la seconda volta in carriera il norvegese Henrik Kristoffersen sale sul gradino più alto del podio dello slalomdella Val Badia , tappa valida per la Coppa del Mondo di. Dopo ...... essendo il superG un mix tra libera e. Fa però piacere vedere che l'Italia è ormai ... Fede può guardare chi c'è immediatamente alle sue spalle: la futura numero 1 assoluta dellofemminile (...Val Badia, 19 dicembre 2021 – Per la seconda volta in carriera il norvegese Henrik Kristoffersen sale sul gradino più alto del podio dello slalom gigante della Val Badia, tappa valida per la Coppa del ...“Ho fatto un po’ più di fatica, come tanti visto che la pista ha cominciato a segnarsi un po’. Mi spiace per il piccolo errore a fine muro, perché mi ha impedito di prendere slancio fino al traguardo ...