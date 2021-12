Sci freestyle | Coppa del Mondo skicross | Regez e Naeslund vincono a Innichen | Galli settima Deromedis fuori agli ottavi

(Di domenica 19 dicembre 2021) A/San Candido (Italia) è andata in scena la quinta tappa delladeldi, disciplina dello sci. Lo svizzero Ryanha ribadito quanto di buono fatto vedere in qualifica e ha trionfato, riuscendo a precedere il quotato francese Bastien Midol e il canadese Reece Howden. Nella classifica generale resta in testa il francese Terence Tchiknavorian (oggi soltanto nono) con 40 punti di vantaggio proprio su Midol. Risultati deludenti per gli italiani: Simonee Dominik Zuech sono stati eliminatidi finale, chiudendo rispettivamente al 28mo e al 27mo posto. Sandraha confermato il pronostico della vigilia tra le donne. La svedese ha conquistato la quarta ...

A Innichen/San Candido (Italia) è andata in scena la quinta tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Lo svizzero Ryan Regez ha ribadito quanto di buono fatto vedere in ...