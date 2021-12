Sci, doppietta di Sofia Goggia: vince anche il SuperGigante della Val d’Isére (Di domenica 19 dicembre 2021) Un’altra vittoria per Sofia Goggia. Dopo la vittoria di ieri, la settima consecutiva nella discesa libera, la sciatrice ha vinto il Super Gigante della Val d’Isére. L’atleta azzurra ha chiuso con il tempo di 1’19?23, davanti a Ragnhild Mowinckel (1’19?56) e all’altra italiana Elena Curtoni (1’19?74). Bene anche Federica Brignone, quarta, che ha preceduto la statunitense Mikaela Shriffin. Con questo successo Sofia Goggia è sempre più al primo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo (635 punti contro i 570 di Shriffin) e raggiunge Debora Compagnoni a 16 vittorie totali. Subito dopo la gara Goggia ha dichiarato: «Credo che questo sia il periodo migliore della mia carriera e penso di avere disputato uno dei SuperG più belli e ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Un’altra vittoria per. Dopo la vittoria di ieri, la settima consecutiva nella discesa libera, la sciatrice ha vinto il Super GiganteVal. L’atleta azzurra ha chiuso con il tempo di 1’19?23, davanti a Ragnhild Mowinckel (1’19?56) e all’altra italiana Elena Curtoni (1’19?74). BeneFederica Brignone, quarta, che ha preceduto la statunitense Mikaela Shriffin. Con questo successoè sempre più al primo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo (635 punti contro i 570 di Shriffin) e raggiunge Debora Compagnoni a 16 vittorie totali. Subito dopo la garaha dichiarato: «Credo che questo sia il periodo miglioremia carriera e penso di avere disputato uno dei SuperG più belli e ...

