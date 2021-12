Sci di fondo, qualificazioni sprint a squadre Dresden: Italia in finale in campo maschile, fuori Laurent e Monsorno (Di domenica 19 dicembre 2021) Ci sarà anche l’Italia nella finale della sprint a squadre sulle piste di Dresden, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci di fondo. E’ ancora Federico Pellegrino il protagonista, con un sorpasso su Grate nell’ultimo giro che ha assicurato il quarto posto e la qualificazione anche a Francesco De Fabiani, dietro alle due squadre norvegesi (Skar/Taugboel e Larsen/E. Northug) e la Francia. Le brutte notizie arrivano in campo femminile, con Laurent e Monsorno che non sono riuscite a passare il turno fermandosi in semifinale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Ci sarà anche l’nelladellasulle piste di, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci di. E’ ancora Federico Pellegrino il protagonista, con un sorpasso su Grate nell’ultimo giro che ha assicurato il quarto posto e la qualificazione anche a Francesco De Fabiani, dietro alle duenorvegesi (Skar/Taugboel e Larsen/E. Northug) e la Francia. Le brutte notizie arrivano infemminile, conche non sono riuscite a passare il turno fermandosi in semi. SportFace.

Advertising

FondoItalia : Sci di Fondo - De Fabiani e Pellegrino direttamente in finale nella team sprint di Dresda - FondoItalia : Sci di Fondo - Svezia I e Stati Uniti I vincono le semifinali della team sprint donne di Dresda. Fuori la coppia az… - FreddieTee : RT @ManuelCristofo1: Per la serie cose che non vanno nello sci di fondo, la tappa di Dresda. Che poi nessuno vieta di organizzare un circui… - ManuelCristofo1 : Per la serie cose che non vanno nello sci di fondo, la tappa di Dresda. Che poi nessuno vieta di organizzare un cir… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: appuntamento alle 12:30 con Pellegrino-De Fabiani donne alle… -