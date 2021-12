Sci alpino, super-G femminile Val d’Isere 2021: Goggia inarrestabile, tre azzurre nelle prime quattro (Di domenica 19 dicembre 2021) Sofia Goggia fa due su due sulle piste della Val d’Isere. L’azzurra conquista la seconda vittoria consecutiva portandosi a casa anche il super-G, valido per la Coppa del Mondo femminile 2021/2022 di sci alpino. Bellissimo testa a testa con Trippler, che occupava la prima posizione al momento della discesa della bergamasca, per tutta la prima parte di gara, ma guadagna in modo impressionante dal terzo intermedio chiudendo con il tempo di 1:19.23. Una splendida Elena Curtoni chiude la sua gara sull’ultimo gradino del podio e a 51 centesimi dalla vetta, con un centesimo di vantaggio su Federica Brignone, perfetta per tutta la gara e avanti nella prima parte di pista su Goggia. A spezzare il sogno tripletta azzurra di ha pensato Ragnhild Mowinckel, scesa con il pettorale ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Sofiafa due su due sulle piste della Val. L’azzurra conquista la seconda vittoria consecutiva portandosi a casa anche il-G, valido per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Bellissimo testa a testa con Trippler, che occupava la prima posizione al momento della discesa della bergamasca, per tutta la prima parte di gara, ma guadagna in modo impressionante dal terzo intermedio chiudendo con il tempo di 1:19.23. Una splendida Elena Curtoni chiude la sua gara sull’ultimo gradino del podio e a 51 centesimi dalla vetta, con un centesimo di vantaggio su Federica Brignone, perfetta per tutta la gara e avanti nella prima parte di pista su. A spezzare il sogno tripletta azzurra di ha pensato Ragnhild Mowinckel, scesa con il pettorale ...

