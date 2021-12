Sci alpino, pagelle 19 dicembre: Goggia concede il bis in Val d’Isere, torna a ruggire Kristoffersen sulla Gran Risa (Di domenica 19 dicembre 2021) Altra gara tra le porte larghe ed altro successo per Sofia Goggia che in Val d’Isere fa piazza pulita vincendo pure il superG. Ragnhild Mowinckel guasta l’idillio azzurro inserendosi in seconda posizione, Elena Curtoni ha la meglio su Federica Brignone per un centesimo e sale così sul terzo gradino del podio. Nel gigante maschile dell’Alta Badia vince Henrik Kristoffersen davanti al dominatore della specialità Marco Odermatt, terzo Manuel Feller. pagelle SUPERG FEMMINILE VAL d’Isere Federica Brignone, voto 8: veloce come un proiettile nella parte alta, meno performante in basso. A metà gara avremmo giurato di vederla sul podio, il terzo posto sfuma per un solo centesimo a causa dell’ottima prova di Mowinckel. Fede avrà modo di vendicarsi nei giganti di Courchevel. Elena Curtoni, voto 8,5: sapevamo che ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Altra gara tra le porte larghe ed altro successo per Sofiache in Valfa piazza pulita vincendo pure il superG. Ragnhild Mowinckel guasta l’idillio azzurro inserendosi in seconda posizione, Elena Curtoni ha la meglio su Federica Brignone per un centesimo e sale così sul terzo gradino del podio. Nel gigante maschile dell’Alta Badia vince Henrikdavanti al dominatore della specialità Marco Odermatt, terzo Manuel Feller.SUPERG FEMMINILE VALFederica Brignone, voto 8: veloce come un proiettile nella parte alta, meno performante in basso. A metà gara avremmo giurato di vederla sul podio, il terzo posto sfuma per un solo centesimo a causa dell’ottima prova di Mowinckel. Fede avrà modo di vendicarsi nei giganti di Courchevel. Elena Curtoni, voto 8,5: sapevamo che ...

