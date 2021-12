Sci alpino, Italia prima nella classifica per nazioni femminile! Azzurre davanti all’Austria…senza lo slalom! (Di domenica 19 dicembre 2021) L’Italia balza in testa alla classifica della Coppa del Mondo per nazioni di sci alpino femminile. Il Bel Paese svetta con 1651 punti all’attivo dopo il superG della Val d’Isere. Le Azzurre hanno un vantaggio di 16 punti nei confronti della blasonata Austria, mentre la Svizzera insegue a 365 lunghezze e gli USA sono quarti a -640. Si tratta di un risultato di spessore, anche se siamo soltanto a inizio stagione. L’Italia è balzata al comando in virtù dell’eccellente prova di squadra offerta in terra francese: vittoria di Sofia Goggia, terzo posto di Elena Curtoni, quarta piazza di Federica Brignone. Spiccano chiaramente i cinque sigilli stagionali di Sofia Goggia (tre in discesa libera, due in superG), l’affermazione di Federica Brignone in superG e una sequela di eccellenti piazzamenti ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) L’balza in testa alladella Coppa del Mondo perdi scifemminile. Il Bel Paese svetta con 1651 punti all’attivo dopo il superG della Val d’Isere. Lehanno un vantaggio di 16 punti nei confronti della blasonata Austria, mentre la Svizzera insegue a 365 lunghezze e gli USA sono quarti a -640. Si tratta di un risultato di spessore, anche se siamo soltanto a inizio stagione. L’è balzata al comando in virtù dell’eccellente prova di squadra offerta in terra francese: vittoria di Sofia Goggia, terzo posto di Elena Curtoni, quarta piazza di Federica Brignone. Spiccano chiaramente i cinque sigilli stagionali di Sofia Goggia (tre in discesa libera, due in superG), l’affermazione di Federica Brignone in superG e una sequela di eccellenti piazzamenti ...

