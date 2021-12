Sci alpino, gigante maschile Alta Badia 2021: De Aliprandini e Della Vita accedono alla seconda manche (Di domenica 19 dicembre 2021) I risultati Della prima manche dello slalom gigante maschile dell’Alta Badia 2021, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. A condurre la gara è il francese Michael Faivre con il tempo di 1:11.65, seguito a ruota da Marco Odermatt, a soli due centesimi. Molto vicini anche Manuel Feller (+0.19) e River Radamus (+0.30), mentre a chiudere la top-5 è Luca De Aliprandini. L’azzurro chiude a +0.53 una prova che lo ha visto ruvido, forse troppo, nella fase iniziale. I risultati sono comunque stati molto contenuti, e ciò accresce l’attesa per una seconda manche che si preannuncia scoppiettante: infatti, sono ben 13 i sciatori all’interno di un solo secondo. Squalificato Giovanni ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) I risultatiprimadello slalomdell’, valido per la Coppa del Mondo/2022 di sci. A condurre la gara è il francese Michael Faivre con il tempo di 1:11.65, seguito a ruota da Marco Odermatt, a soli due centesimi. Molto vicini anche Manuel Feller (+0.19) e River Radamus (+0.30), mentre a chiudere la top-5 è Luca De. L’azzurro chiude a +0.53 una prova che lo ha visto ruvido, forse troppo, nella fase iniziale. I risultati sono comunque stati molto contenuti, e ciò accresce l’attesa per unache si preannuncia scoppiettante: infatti, sono ben 13 i sciatori all’interno di un solo secondo. Squalificato Giovanni ...

Advertising

Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - _Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - zazoomblog : LIVE – Sci alpino super-G femminile Val d’Isere 2021: aggiornamenti in DIRETTA - #alpino #super-G #femminile #d’Is… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2021 in DIRETTA: Sofia Goggia contro Mikaela Shiffrin chi va in testa alla gener… -